Под Воронежем «Киа» опрокинулась в кювет, ранены женщина и 12-летний мальчик

«Киа» опрокинулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 9 августа, в 14.30 в Бутурлиновском районе на 69 километре дороги «М-4 «ДОН»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» случилась авария. 35-летняя жительница Павловска, рулившая «Киа-Пиканто», потеряла контроль над машиной. Иномарка улетела в кювет и опрокинулась.

В аварии получили тяжелые травмы рулившая машиной женщина и ехавший с ней 12-летний мальчик. Обоих отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему женщина не справилась с управлением.

- Всего 9 августа в Воронежской области случилось 117 ДТП, из них в Воронеже – 68, на дорогах в районах – 27, на федеральных трассах – 22. В шести авариях восемь человек получили травмы. Автоинспекторы задержали 22 пьяных водителей и еще 69 – за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.