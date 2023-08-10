На даче под Воронежем случился пожар, пострадал мужчина

От дачного домика мало что осталось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 августа, около двух часов ночи загорелся дачный домик в селе Княжево Павловского района в СНТ «Сирень» на улице Вишневой. О пожаре в дежурную часть МЧС сообщили в 02.04. На место возгорания приехали восемь человек на двух спецмашинах. Пожар ликвидировали в 02.29. К тому времени дом 4х5м был уже сильно поврежден огнем внутри, полностью рухнула крыша.

- На пожаре пострадал хозяин дома – 41-летний мужчина. Он получил ожоги. Мужчину на скорой отвезли в центральную районную больницу города Павловска. Причину пожара выясняют, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.