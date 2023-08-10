В Воронежской области семьям погибших участников СВО передали ордена Мужества

Павел Чибисов вручил ордена Мужества родным погибших. Фото: телеграм-канал Павла Чибисова.

В среду, 9 августа, в администрации Терновского района прошла печальная церемония вручения орденов Мужества семьям погибших участников СВО Даниила Заборовского и Александра Русанова.

- Александр и Даниил - храбрые воины и достойные сыны Отечества, беззаветно любящие Родину. Ребята с честью и доблестью до конца боролись за правду и справедливость, за мирное небо над нашей страной, за будущее своего народа. Подвиг каждого из них навечно вписан в историю России и наши сердца. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с Вами всей душой. Вечная память героям! Вечная слава! – говорится в телеграм-канале главы Терновского района Павла Чибисова.