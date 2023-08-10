Вернувшийся с СВО воронежский доброволец остался без выплат и льгот

Андрей Машин. Фото: телеграм-канал Воронежского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Странная и крайне обидная ситуация сложилась в жизни Андрея Машина. Мужчина ушел добровольцем в зоне СВО, три месяца защищал Родину. А в январе 2023 года, когда его контракт закончился, вернулся домой. Однако в части ему необходимых документов, позволяющих рассчитывать на получение положенных денег и льгот, не дали. Мужчина дважды делал запрос в военкомат, оба обращения были безрезультатны.

Тогда Андрей Машин обратился за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Он рассказал, что уже семь месяцев не получает денег и льгот, у него даже нет на руках ветеранского удостоверения. А, значит, без положенного материального обеспечения осталась и его семья.

Эксперты ОНФ попросили компетентные образы разобраться, как помочь восстановить справедливость.