Три миллиона тонн зерна собрали в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 9 августа воронежские аграрии намолотили уже 3 млн 86 тысяч тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Отмечается и неплохая урожайность - 45,4 ц/га. Об этом сообщили в облправительстве.

Уже убрано 678,7 тысяч га зерновых и зернобобовых культур. А это - 47% от посевной площади.

Выше всего урожайность установилась в Хохольском (61,3 ц/га), Острогожском (56,4 ц/га), Панинском (55,8 ц/га), Аннинском (54,6 ц/га), Новоусманском (53,1 ц/га), Репьевском (51,6 ц/га) и Лискинском (50,6 ц/га) районах.

Больше всего, а это свыше 150 тысяч тонн, намолотили хлеборобы Богучарского (185,5 тысяч тонн), Россошанского (173 тысяч тонн), Кантемировского (162,8 тысяч тонн) и Калачеевского (162 тысяч тонн) районов.