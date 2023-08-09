Воронежский «Факел» выиграл первый тайм в Кубке у ЦСКА

После удара Максима Максимова мяч влетает в ворота ЦСКА. Фото: кадр с видео

Первый тайм выездного кубкового матча «Факела» с ЦСКА принес неожиданный результат. Когда в дебюте встречи когда-то игравшему в воронежском клубе Антону Заболотному выдали мяч на расстрел пустых ворот, он ухитрился промазать. Наверняка, армейцы подумали, что гол не за горами.

А он и был не за горами. Только в их ворота. Отлично перехватил мяч Владислав Мастерной, отдал пас на Максимова, и Максимов на 15 минуте из-за пределов штрафной ударил точно в угол. Дублер Акинфеева Владислав Тороп был бессилен – 1:0. За Максимова можно только порадоваться. Первый гол в сезоне тем более на фоне мощной критики в его адрес в последнее время для Максима очень важен.

А ведь был еще и спорный момент в штрафной ЦСКА, когда Александру Долгову вроде бы попали по ноге. Судья пенальти не назначил. У армейцев из опасных моментов можно вспомнить разве что удар головой Виллиана Роши после подачи с угла поля в конце тайма. Его в итоге выиграл «Факел»!