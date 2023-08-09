В Воронежской области ищут пропавшего три недели назад 42-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры в Воронежской области объявили поиски 42-летнего Вячеслава Грибцова. Мужчина проживал один в поселке Октябрьский Панинского района. Последний раз его видели 19 июля. Ориентировку на него разместил в соцсетях поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в среду, 9 августа.

Известны его приметы. У Вячеслава Грибцова нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Ростом он 170 см. А вот в какой одежде он был в момент исчезновения, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить 8 (800) 700 54 52 или по номеру 112.