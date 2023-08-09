Бастрыкин поручил возобновить дело о нарушении прав воронежского ребенка-инвалида

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении прав ребенка-инвалида, проживающего в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства в среду, 9 августа.

В приемную главы ведомства в соцсети «ВКонтакте» обратилась мать 15-летней девочки. Она пожаловалась на отказ в направлении на реабилитацию в крымский санаторий. Женщине предложили пройти восстановительные процедуры по месту жительства. Также мама рассказала, что больному ребенку длительное время не предоставляют жизненно важные лекарства. Их родители вынуждены приобретать за свой счет.

Региональным СК ранее было вынесено постановление о возбуждении дела. Но его отменила прокуратура, а обжалование положительных результатов не принесло. По этому поводу проводится процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил передать ее материалы из территориального следственного подразделения в аппарат регионального управления и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.