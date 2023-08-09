Доцента кафедры воронежского филиала университета заподозрили в пяти взятках

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Следователи СКР по Воронежской области завершили расследование уголовного дела о взятках (ч. 3 ст. 290 УК РФ), фигурантом которого стал 44-летний доцент кафедры воронежского филиала одного из вузов. Мужчине вменяется пять эпизодов получения денег от студентов. Об этом рассказали в ведомстве сегодня 9 августа.

По версии следствия, инциденты происходили в период с 9 апреля 2019 года по 4 июня 2020-го. Доцент получал незаконное вознаграждение как лично, так и через посредников. Всего от пяти студентов на его банковскую карту было зачислено свыше 100 тысяч рублей.

За это он оказывал «услуги» в виде положительных оценок по зачетам и экзаменам по учебным дисциплинам, а также помогал ликвидировать имевшиеся академические задолженности без фактической проверки знаний и навыков. В отношении него было возбуждено дело по материалам Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, поступивших в СКР в апреле 2023 года.

В СК пояснили, что обвиняемый признался в содеянном. Дело передано в суд.