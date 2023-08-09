Воронежец в целях «безопасности» перевел мошенникам более 500 тысяч рублей

48-летний воронежец попал на уловку мошенников, которые обманом его заставили перевести им 500 тысяч рублей. Подробности 9 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина 7 августа ответил на звонок якобы сотрудника службы безопасности банка. Незнакомец заявил, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Тот поверил мошенникам и перевел на указанные реквизиты свои деньги.

А затем попытался связаться с аферистами. Но, как это и бывает, на его звонки больше никто не отвечал. Общая сумма ущерба составила 547 тысяч рублей. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.