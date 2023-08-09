Мэр Вадим Кстенин: «В Воронеже нет срыва сроков по строительству крупных дорожных объектов»

Фото - мэрии Воронежа

Мэр Вадим Кстенин сегодня, 9 августа, заслушал доклады дорожников по ряду ключевых объектов, которые реконструируются в Воронеже. Глава города отметил, благодаря поддержке губернатора Александра Гусева и регионального правительства, задач в этом году поставлено много, и они четко выполняются, несмотря на то, что погода порой не благоприятствует. Но в целом срыва сроков по строительству и ремонту магистралей, развязок, улиц частного сектора нет.

ШИШКОВА-ТИМИРЯЗЕВА ЗАВЕРШАТ К КОНЦУ ГОДА

Было зафиксировано отставание в работах из-за дождей на связи Шишкова-Тимирязева. Но подрядчик заверил мэра – наверстают, в крайнем случае, перейдут на круглосуточный режим работы. В ближайшее время приступят к обустройству будущего кольцевого перекрестка на улице Шишкова. До конца 2023 года объект планируют завершить.

Также Вадим Кстенин напомнил коллегам о необходимости обеспечить дальнейшее развитие транспортного узла в Березовой Роще, чтобы не допустить ухудшения дорожных условий. В этом году на объект будет получена проектная документация, в следующем займутся работами по плану. А до этого момента будет применяться временная схема организации движения.

- А вот строительство новой дороги от улицы Загоровского в направлении Ломоносова идет без отставания от графика, - отметил мэр. - Вовремя планируем завершить дороги и парковку у мегашколы: идет их асфальтирование, закончить его должны до 25 августа. Поручил еще раз оценить эффективность всех решений, связанных с поверхностным водоотведением, а также перепроверить пешеходные связи около учреждения. Не хотелось бы, чтобы при благоустройстве упустили какие-то небольшие участки тротуаров, а детям в результате было бы некомфортно подходить к своей новой школе.

РАБОТЫ НА ОСТУЖЕВСКОЙ РАЗВЯЗКЕ В РАЗГАРЕ

Аналогичная ситуация возле школы в микрорайоне «Процессор», которая примет учеников 1 сентября. К этому моменту должна быть готова связь дороги по Урывского с улицей Минской.

- Остальные элементы улично-дорожной сети, которые мы запланировали в этом квартале, будут выполняться после завершения первоочередной задачи. Сама проезжая часть по Урывского готова, там уже нанесена разметка, продолжаются работы по тротуарам, благоустройству территории, подготовке к установке опор освещения, - подчеркнул глава Воронежа.

Фото - мэрии Воронежа

Ну и в самом разгаре строительство Остужевской развязки. Пока невозможно организовать движение на прилегающих дорогах, в том числе, проезды к новой школе по постоянным схемам. В связи с этим Вадим Кстенин поручил разработать временные варианты, которые по завершению всего комплекса работ будут заменены на более удобные, и подробно информировать граждан о них.

Фото - мэрии Воронежа

Завершается строительство второго путепровода над железной дорогой. Запуск движения по нему планируется через месяц. Предпосылки для этого есть – там уже начали укладку нижнего слоя из асфальтобетона. А на втором этапе – работах на перекрестке Остужева и Минской – продолжается монтаж путепровода, устройство насыпей.

Стартовали строительство новой дороги в Шилово и съезда в районе 508 километра трассы М4, реконструкция улицы 60-ой Армии для создания западного дублера Московского проспекта. В сроках идет асфальтирование частного сектора.

Вадим Кстенин заверил, что продолжит лично следить за работами по развитию транспортной сети Воронежа.