Воронежцы завоевали шесть медалей на Кубке России по спортивному ориентированию

Воронежские ориентировщики завоевали в Челябинской области три золота, два серебра и бронзу. Фото: cspsk-vrn.ru

Со 2 по 5 августа в окрестностях города Кыштым Челябинской области прошел Кубок России по спортивному ориентированию. На этом турнире здорово выступили наши земляки.

Открывались соревнования дисциплиной лонг (в переводе с английского длинный, проводится на больших лесных территориях, длина трасс может достигать нескольких десятков километров) с общего старта. Анна Державина завоевала золотую медаль среди женщин, а Михаил Кулешов стал серебряным призером среди мужчин.

Во второй день соревнований проводили лонг с раздельного старта. И вновь воронежские спортсмены на пьедестале: Анна Державина победила еще раз, а Михаил Кулешов опять взял серебро.

В заключительный день соревнований состоялась самая зрелищная дисциплина — эстафета третьего этапа Кубка.

Команда Воронежской области, в которой выступали Денис Ремезов, Михаил Кулешов и Илья Малыгин, взяла золото. Вторыми стали хозяева соревнований - сборная Челябинской области. Команда из Санкт-Петербурга стала третьей.

Женская команда Воронежской области стала бронзовым призером. Наши девушки Лилия Калинина, Анастасия Курова и Анна Державина уступили серебро команде из Ленинградской области. А золото взяли ориентировщики из Санкт-Петербурга.

- В южноуральских горах выступать приходиться не впервые, местность для нас не новая. Спортсмены оправдали возложенные на них ожидания. Анна Державина считалась на этом Кубке одной из главных фавориток, она надежды оправдала, взяв два личных золота и бронзу в эстафете. Михаил Кулешов так же был фаворитом, успешно выступил в личные дни — два серебра и золото в эстафете. Хороший результат показал юниор, выступающий среди мужчин, Илья Малыгин. Он остановился в шаге от подиума во второй день соревнований, став четвертым и внес большой вклад в золото в эстафете, - подвел итог турнира старший тренер сборной Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин.