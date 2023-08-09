Пьяный танкист едва не зарезал ножом сослуживца в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Инцидент произошел на железнодорожной станции в пгт Кантемировка 10 января 2023 года. Пьяный танкист напал с ножом на сослуживца. В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело. Суд вынес приговор, который вступил в законную силу.

Как сообщили в Воронежском гарнизонном военном суде, мужчина во время процесса вину признал. Оказалось, рядовой, будучи подшофе, поссорился со старшим сержантом. Один из сослуживцев вмешался в конфликт, началась драка, которую удалось разнять.

Закончилось все тем, что уже на улице танкист, желая отомстить, выхватил нож и ударил сослуживца.

На суде мужчина раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, учтя то, что у военнослужащего двое детей и он готов продолжить службу в зоне спецоперации.