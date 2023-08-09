Сотрудники Росреестра ответят на вопросы воронежцев

В четверг, 10 августа, Управление Росреестра по Воронежской области проведёт консультации граждан по телефону в формате «горячей линии». Интересующие вопросы можно задать в период с 11:00 до 13:00 по телефонам:

– 8 (473) 210-76-25;

– 8 (473) 210-76-26.

Специалисты ответят на вопросы жителей региона, связанные с проведением комплексных кадастровых работ и государственного земельного надзора.

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