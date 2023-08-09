Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 13:13

Сотрудники Росреестра ответят на вопросы воронежцев

10 августа управление проведет "прямую линию"
Ирина КАЗАНИНА

В четверг, 10 августа, Управление Росреестра по Воронежской области проведёт консультации граждан по телефону в формате «горячей линии». Интересующие вопросы можно задать в период с 11:00 до 13:00 по телефонам:

– 8 (473) 210-76-25;

– 8 (473) 210-76-26.

Специалисты ответят на вопросы жителей региона, связанные с проведением комплексных кадастровых работ и государственного земельного надзора.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».