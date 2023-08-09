В Воронеже переселенца из Украины оштрафовали за дискредитацию российской армии

На первый раз переселенца с Украины оштрафовали на 30 тысяч. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Центральном районном суде вынесли приговор 55-летнему беженцу с Украины Константину М.

Вечером 29 мая примерно в 23.55 этот переселенец в пункте временного проживания на улице Дарвина, будучи в изрядном подпитии, начал кричать оскорбления в адрес российских военнослужащих и пожелания победы ВСУ. На суде, впрочем, беженец заявил, что так принял на грудь, что вообще не помнит, что делал в этот вечер.

Служители Фемиды учли, что мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов первый раз, и приговорили его к штрафу в 30 тысяч рублей. Депортация невоздержанному на слова украинцу не грозит.

Напомним, 60-летнего воронежца за экстремистские посты в соцсетях приговорили к 1,5 годам условно. А еще его лишили возможности заниматься и дальше аналогичной деятельностью. Мужчине запретили на два года публиковать посты и обращения в интернете.