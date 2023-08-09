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НовостиОбщество9 августа 2023 12:44

В Воронежской области пропал без вести 67-летний мужчина

Александр Шило из города Лиски пошел прогуляться и пропал
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили жителей Воронежской области помочь с поисками 67-летнего Александра Шило из города Лиски. Ориентировку на мужчину разместили в соцсетях добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» 8 августа.

Пропал одинокий пенсионер. 7 августа он ушел погулять и с тех пор на связь не выходил.

Известны приметы Александра Шило. Он ростом 173 см, нормального телосложения. У него седые волосы и голубые глаза. Предположительно, мужчина в день исчезновение был одет в футболку цвета хаки, зеленые в черную клетку шорты и черные шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, позвоните - 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).