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НовостиОбщество9 августа 2023 12:17

Желтый уровень погодной опасности из-за гроз введут в Воронежской области

Сильные дожди возможны в ночь с четверга на пятницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Воронежцев предупредили о надвигающихся грозах во второй половине рабочей неделе. Из-за этого в регионе введут желтый уровень погодной опасности вечером в четверг, 10 августа. Об следует из информации прогностической карты ЦФО.

Предупреждение о грозах начнет действовать с 18:00 четверга и продлится до 6:00 утра пятницы, 11 августа.

Также в Воронежской области по-прежнему действует предупреждение о пожарной опасности. Высокий, четвертый уровень установился уже в 19 районах региона.