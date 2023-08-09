Желтый уровень погодной опасности из-за гроз введут в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежцев предупредили о надвигающихся грозах во второй половине рабочей неделе. Из-за этого в регионе введут желтый уровень погодной опасности вечером в четверг, 10 августа. Об следует из информации прогностической карты ЦФО.

Предупреждение о грозах начнет действовать с 18:00 четверга и продлится до 6:00 утра пятницы, 11 августа.

Также в Воронежской области по-прежнему действует предупреждение о пожарной опасности. Высокий, четвертый уровень установился уже в 19 районах региона.