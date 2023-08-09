Агрессивный мужчина держит в страхе подъезд воронежской многоэтажки

Фот о Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Жильцы многоэтажного дома на проспекте Патриотов, 1е в Воронеже несколько недель живут в страхе. Дело в том, что в их подъезде проживает агрессивный мужчина.

- Ходит с ножом, кричит с балкона, что выйдет и всех порежет, портит общедомовое имущество, - описывают воронежцы неадекватное поведение соседа.

По словам местных, они неоднократно вызывали к мужчине и полицию, и скорую, но те ничем не смогли помочь.

Горожане подозревают, что причина агрессии соседа – психическое заболевание. Причем в последнее время они отмечают обострение – мужчина стал вести себя агрессивнее.

В подтверждение своих слов жильцы опубликовали в соцсети видеозапись с камер наружного наблюдение, где сосед с напоминающим нож предметом выходит из лифта.

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