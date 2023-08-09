В Воронежской области полицейские помогли доставить в больницу ребенка с оторванным пальцем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские экстренно доставили по пробкам в медицинское учреждение 7-летнего ребенка, которому оторвало палец на левой руке. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Сообщение о мальчике, которому срочно нужна была помощь, поступила экипажу отдельного батальона ДПС ГИБДД в составе капитана полиции Виталия Гостева и лейтенанта полиции Дмитрия Ситникова. Ребенок был травмирован в Нижнедевицком районе. Родители повезли его в больницу, но перед Воронежем образовался сильный затор. Нельзя было медлить ни минуты – можно было потерять время, в течение которого возможна реплантация. Автоинспекторы немедленно выехали навстречу.

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Полицейские пересадили мальчика с мамой в служебный автомобиль и, используя световые и звуковые сигналы, доставили их в больницу. Врачи тут же провели операцию. Теперь ребенку предстоит лечение и реабилитация.

Родители поблагодарили сотрудников ГИБДД за отзывчивость, оперативность и неравнодушие.