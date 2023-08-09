Под Воронежем из-за замыкания проводов чуть не произошел лесной пожар

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

Под Воронежем на территории поселка Бор в Рамонском районе едва не произошел лесной пожар. Его очевидцем стал Алексей Веретенников, приехавший в поселок в гости к детям. Вечером в понедельник, 7 августа, он вместе с женой отдыхал на участке, когда услышал хлопок.

- Через несколько минут пошел дым со стороны железной дороги, - рассказал Алексей Иванович. – Прошёл в ту сторону, смотрю – горит трава от опоры в сторону Воронежского заповедника.

Мужчина срочно набрал 112 и сообщил о происшествии. А пока на место ехали пожарные самостоятельно начал борьбу с огнем. Взял большую ветку и стал сбивать пламя, которое к этому времени пошло уже и в сторону посёлка. Тут подоспели спасатели и ликвидировали возгорание.

В Воронежском заповеднике сообщили, что пожар начался в зоне ответственности железной дороги и поблагодарили воронежца за неравнодушие.