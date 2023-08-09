Из-за коммунальной аварии воронежская Россошь осталась без воды

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В городе Россошь Воронежской области десятки домов остались без водоснабжения. Его пришлось приостановить из-за аварии на сетях электроснабжения водозабора. Информацию передала местная администрация.
Оказалось, неполадки возникли еще ночью. В 3:10 вода пропала в кранах. Затем, утром, в 6:40 водозабор запустили по временной схеме. Но уже спустя три часа, в 9:20 его работу снова приостановили - до устранения аварии.
- По информации директора «Городских электрических сетей», рабочих рук, материалов и техники у предприятия достаточно, - пояснили чиновники.
С 11:30 будет организован подвоз ресурса. Воду можно будет набрать по адресам:
- улица Алексеева, магазин «Геркулес»;
- проспект Труда, магазин «Калитва»;
- улица 9 Января, 25;
- улица Свердлова, 35, магазин «Пятерочка»;
- Площадь Октябрьская, 139а, магазин «Союз-Видео».