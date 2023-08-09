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НовостиОбщество9 августа 2023 10:28

Из-за коммунальной аварии воронежская Россошь осталась без воды

Произошла поломка на сетях электроснабжения водозабора
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В городе Россошь Воронежской области десятки домов остались без водоснабжения. Его пришлось приостановить из-за аварии на сетях электроснабжения водозабора. Информацию передала местная администрация.

Оказалось, неполадки возникли еще ночью. В 3:10 вода пропала в кранах. Затем, утром, в 6:40 водозабор запустили по временной схеме. Но уже спустя три часа, в 9:20 его работу снова приостановили - до устранения аварии.

- По информации директора «Городских электрических сетей», рабочих рук, материалов и техники у предприятия достаточно, - пояснили чиновники.

С 11:30 будет организован подвоз ресурса. Воду можно будет набрать по адресам:

- улица Алексеева, магазин «Геркулес»;

- проспект Труда, магазин «Калитва»;

- улица 9 Января, 25;

- улица Свердлова, 35, магазин «Пятерочка»;

- Площадь Октябрьская, 139а, магазин «Союз-Видео».