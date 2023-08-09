Юные воронежцы приняли участие в «Зарядке со стражем порядка»

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Сотрудники воронежской полиции провели для воспитанников смены дневного пребывания детей увлекательную утреннюю разминку рамках ежегодной всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Мероприятие прошло при поддержке представителя городского Общественного совета, руководителя смены дневного пребывания детей АНО «Школы семейной безопасности» Владислава Карташова на базе конно-спортивного клуба, где ребята учатся навыкам верховой езды, ухода за лошадьми и основам безопасного общения с крупными животными.

Гость - специалист отделения по профессиональной подготовке отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Воронежу младший лейтенант полиции Алексей Иващенко – провел с ребятами разминку, а потом показал им основные виды упражнений, которые ребята с удовольствием повторяли.

Алексей Олегович также рассказал мальчишкам и девчонкам о своих спортивных достижениях, и о роли спорта в жизни каждого человека и его несомненной пользе для здоровья.