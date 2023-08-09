В Воронеже сделают 13 причалов для речного транспорта

Речной травмайчик тихо встанет у сонного воронежского причала еще не скоро. Фото: Андрей АБРАМОВ

На совещании в правительстве Воронежской области и.о. главы Воронежа Юрий Тимофеев рассказал о планах по созданию в столице Черноземья сети причалов для водного транспорта. По его словам, до конца 2025-го появятся пять таких сооружений. Причалы прежде всего построят у парков «Дельфин» и «Алые паруса», на Петровской набережной, у Дворца подводного спорта и в Королевской гавани (Острогожская ул., 155Б).

До 2030 года оборудуют еще восемь причалов – у Песчанки, Чернавского моста, в микрорайонах Лазурный и Отрожка.

Также Юрий Тимофеев сообщил, что в 2023 году восстановят причалы «Чернавский» и «Москва» (место швартовки экскурсионного теплохода «Москва-16»). Работы там выполнены пока на 49%. Но завершить их планируют уже к 8 сентября.

В парке «Дельфин» на прибрежной территории пока только стоят мостки. Чтобы туда могли причаливать маломерные суда, концессионер рассматривает варианты установки понтонного причала. Также благоустроена часть набережной Авиастроителей. Благодаря частному инвестору там появилось причальное сооружение.

Напомним, ранее в Воронежской городской Думе сообщили о возможности создания речного транспорта на водохранилище в рамках проекта развития транспортной инфраструктуры Воронежа до 2041 года. При условии реализации проекта людей планируют перевозить с одного берега воронежского «моря» на другой небольшие суда. При этом ждать их придется от 30 до 60 минут. И ездить суда будут только в относительно теплое время года – с 15 апреля по 1 ноября.