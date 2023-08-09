В Воронеже суд начал рассматривать дело обвиняемого в мошенничестве экс-советника губернатора

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Центральный райсуд начал рассматривать сегодня, 9 августа, уголовное дело, фигурантом которого стал бывший советник губернатора Воронежской области Анатолий Спиваков. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество, организованное группой лиц). Об этом сообщили в суде.

На скамье подсудимых, помимо, экс-высокопоставленного чиновника, еще двое бизнесменов – Кирилл Жданов и Юрий Ивахненко. Их обвиняют по той же статье.

Напомним, в июле 2022 года стало известно о задержании Спивакова и возбуждении в отношение него уголовного дела. По версии следствия, троица договорилась и получила грант на сумму около 10 млн рублей из областного бюджета, которые должны были потратить на развитие семейных ферм. Однако средства пошли на другие цели.

Напомним, у Анатолия Спивакова богатая биография. С 2003 по 2008 годы он возглавлял Ольховатский район. Затем перешел в обладминистрацию. Был зампредседателя регионального правительства и руководителем департамента аграрной политики.

В 2015 году выбрал бизнес. Стал учредителем ООО «Эко продукт», а с января 2018 года – советником губернатора Воронежской области. В конце июня 2022 года был освобожден от этой должности.