В Воронеже мужчина пошел купаться на озеро и не вернулся

Скорая на месте ЧП. Фото: «Жители Воронежа» (Мкр. Шилово) ВКонтакте.

В микрорайоне Шилово во вторник, 8 августа, произошло ЧП. Мужчина пошел купаться на озеро, которое местные жители называют Земснаряд. Очевидцы говорят, что он резко ушел под воду и больше на поверхности не появлялся. Они вызвали скорую, полицию и специалистов городской службы спасения. Однако мужчину пока не нашли, поиски продолжаются.

Местные жители не исключают, что купальщик стал жертвой перепада температур. Дело в том, что в озере бьют холодные ключи. Возможно, мужчине стало плохо, и он резко пошел ко дну.

Напомним, на днях стало известно о гибели 64-летнего рыбака из Воронежа в реке Харабалык Астраханской области. Пожилой мужчина пошел купаться пьяным, видимо, не рассчитал своих сил и пошел ко дну.