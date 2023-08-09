Воронежцы заявили о стабильном материальном положении

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

«Как вы полагаете, в ближайшие 12 месяцев ваше материальное положение улучшится, ухудшится или останется примерно таким же, как сейчас?» - с таким вопросом обратились специалисты ИОМ «Квалитас» к воронежцам в ходе опроса. И вот какие результаты получились.

Как оказалось, большинство респондентов уверены, что их материальное положение останется стабильным на ближайший год. Так ответил 61% опрошенных. Остальные разделились на оптимистов (17%) и пессимистов (23%). То есть большинство уверено, что их кошельки несколько опустеют.

Не унывает молодежь. 39% смотрят на ситуацию оптимистично и лишь 13% дают волю пессимизму. Среди респондентов с бедственным материальным положением число пессимистов возрастает до 53%, а среди состоятельных горожан количество оптимистов увеличивается до 28%.

Как отметили специалисты «Квалитаса», четвертый год подряд уменьшается число негативных индивидуальных краткосрочных прогнозов (с 32% до 23%). Оптимизм по поводу личного благосостояния за последний год вырос с 12% до 17%.