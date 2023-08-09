В Воронежской области лесник спас трех заблудившихся детей

Благодаря помощи лесника дети благополучно вернулись домой. Фото: управление лесного хозяйства Воронежской области ВКонтакте.

В Павловском районе лесник спас трех заблудившихся малышей. Детям помогла их находчивость. О благополучном исходе ЧП рассказали в региональном управлении лесного хозяйства.

Трое малышей от 6 до 8 лет на велосипедах отправились из садоводческого кооператива «Сирень» до ближайшей речки, чтобы искупаться. Но сбились с пути в лесу. Ребята не смогли дозвониться домой со смартфона. Однако не растерялись и набрали номер 112. В службе спасения приняли их звонок и направили информацию в лесничество, полицию и МЧС.

Директор Павловского лесничества Максим Проскурин сразу созвонился с детьми. Он выяснил их примерное местоположение. Уже через 20 минут Проскурин приехал к заросшему травой лугу, граничащему с лесничеством, где и подобрал заплутавших любителей купания.

- Ребята оказались смышлеными, даром что малыши лет 6-8-ми, и смогли с помощью смартфона определить свои координаты. А дальше найти их было не сложно, - рассказал Максим Проскурин.

Напомним, 22 июля в поселке Нелжа Рамонского района пропали 36-летний мужчина и 10-летний мальчик (ребенок нуждался в медицинской помощи). Они поехали на прогулку на велосипедах. Их искали всю ночь, нашли только утром.