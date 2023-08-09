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НовостиОбщество9 августа 2023 8:28

Воронежцев напугали звуки взрывов

Происшествий в городе не зарегистрировали, сообщили чиновники
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Жители различных районов Воронежа утром 9 августа услышали серию громких звуков, напоминающих взрывы. Обеспокоенные граждане начали задавать вопросы в соцсетях.

В правительстве региона поспешили успокоить горожан: в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях не зафиксировано, выездов спасателей не было. Звуки взрывов объяснили учебной работой вооруженных сил РФ на одном из объектов.

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