Теннисистка из села под Воронежем победила на международном турнире в Казахстане

Полина Яценко с Кубком международного турнира в Астане. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

19-летняя теннисистка Полина Яценко, живущая в селе Новоподклетное Рамонского района, отлично выступила на представительном международном турнире серии ITF в столице Казахстана Астане. Наша спортсменка уверенно добралась до финала. Там она встретилась с теннисисткой из дружественной Беларуси Аленой Фалей. Преимущество Полины и в решающей встрече было неоспоримым. Она выиграла финал в двух партиях – 6:3, 6:3.

Напомним, Полина Яценко завоевала много как индивидуальных наград, так и в соревнованиях в паре на серии международных турниров на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. В ее активе участие на элитных юниорских соревнованиях – «Роланд Гаррос» и «Уимблдоне». В ее доме в Новоподклетном награды уже занимают несколько полок. Придется найти место и для кубка из Казахстана.