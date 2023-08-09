Большинство воронежцев уверены: жить в нашей области лучше, чем в других регионах России

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИОМ «Квалитас» опубликовал результаты пройденного в июле опроса. Респонденты отвечали на вопрос: «Как вы полагаете, нынешние условия жизни в нашей области лучше, хуже или примерно такие же, как в целом по стране?»

Большинство горожан, а это 58% считают, что условия жизни в Воронежской области примерно такие же, как и в целом в России. Остальные же жители региона разделились на два противоположных лагеря. Так, 20% воронежцев полагают, что местные условия жизни хуже, чем в среднем по стране, а вот 22% респондентов уверены, что у нас лучше, чем в других субъектах.

Что примечательно, положительные оценки чаще давали молодые люди (41%), чем пожилые (15%). Если среди богатых положительно оценили условия жизни 39%, среди бедных лишь 11%.