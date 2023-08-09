В Воронеже менеджеру по продажам предлагают зарплату до 1,3 миллиона рублей

За большие деньги придется немало потрудиться. Фото: из архива «КП»

Аналитики компании по подбору персонала онлайн HeadHunter составили ТОП-10 самых выгодных воронежских вакансий за последний месяц.

Возглавляет топ предложение работы менеджером по продажам в компании, расположенной на Московском проспекте. Она из серии – как потопаешь, так и полопаешь. На ней можно получать и 30 тысяч рублей, а можно догнать заработок в месяц до 1,3 миллиона. Среди обязанностей - проведение активных телефонных переговоров, выявление потребностей и консультация клиентов. А также прием входящих звонков и заявок, ведение переписки с клиентами по e-mail и в мессенджерах, подготовка коммерческих предложений, работа с договорами, документами и отчетность, изучение продукции и рынка.

Немало и требований к соискателю - желателен опыт работы в продажах B2B-B2C и участия в тендерах. Обязательна грамотная речь, базовый навык ведения бизнес-переговоров и переписки, знание Excel, Word, 1С (минимум), основы финансовых расчетов. Также требуется активность, адекватность, стрессоустойчивость и чувство юмора, желательно хорошее. Приветствуется знание английского и/или китайского языка.

График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Зарплата складывается из оклада и процента от продаж. На старте работы обещают обучение.

На втором месте вакансия коммерческого директора. Там солидно уже стартовое предложение – до 500 тысяч рублей в месяц на руки. Трудиться нужно будет в крупной продовольственной компании в офисе в Масловке на улице Солдатское поле. Обязанности на этой должности: построение и реализация стратегического и операционного управления коммерческим блоком группы компаний: маркетинг, продажи элеваторного оборудования, прицепной техники, запчастей, сервисное обслуживание. Нужно обеспечить выполнение плановых показателей (прибыль, доля рынка, объем и рентабельность продаж, уровень сервиса, коэффициент технической готовности, выработка на одного сервисного инженера, оборачиваемость склада).

Также нужно разработать планы по реализации стратегии развития и продвижения брендов на рынке, ценовой стратегии.

Кроме того, нужно сформировать и реализовать стратегию развития продаж, коммерческой политики на рынке России, выход на новые рынки, включая международные.

Но и это еще не все. Нужно сформировать стратегии и обеспечение выполнения программ развития дилеров.

Также в обязанности входит оптимизация, стандартизация и контроль исполнения бизнес-процессов в зоне ответственности, а также автоматизация и внедрение инструментов продаж.

Среди требований: опыт работы не менее пяти лет в должности директора по маркетингу и продажам оборудования/технически сложных товаров, в том числе для сельхозпроизводителей, в крупных компаниях с динамичной и ориентированной на результат корпоративной культурой. А также подтвержденный опыт эффективной реализации стратегических коммерческих проектов и построения системы управления продажами и маркетингом. На этой должности нужно иметь лидерские навыки.

Коммерческому директору обещают оплату мобильной связи и командировок. Уровень оплаты труда определят по итогам собеседования. Мотивация: оклад до 500 000 рублей на руки + премия. На старте работы обещают обучение.

На третьем месте вакансия менеджера по продажам спецтехники. Там обещают до 500 тысяч рублей до вычета налогов. Требуемый опыт работы – от одного до трех лет. Трудиться предстоит в компании - официальном дилере производителей дорожно-строительной техники SANY, Ensign, Palfinger Sany и навесного оборудования Delta, Impuls, Hammer.

Обязанности: активная работа по поиску клиентов, поддержание действующих клиентов, проведение переговоров с заказчиками в целях заключения контрактов, подготовка документации, технических и коммерческих предложений; сопровождение клиентов на всех этапах от согласования сделок до оформления отгрузочных документов и контроля отгрузок и технологического процесса установки (шеф-монтажа, регламентных работ) оборудования, получения обратной связи от клиента по оборудованию. Кроме того, нужно будет решать финансовые вопросы: контроль оплаты счетов, информирование о задолженности, в т.ч. работа с дебиторской задолженностью. Предстоит и участвовать в маркетинговых мероприятиях (фото, видео, выставки).

Требования: опыт работы в В2В продажах (в приоритете продажи спецтехники), амбициозность, активность, хорошее знание ПК -офисных программ (в работе будут использовать программы Альфа Авто, Битрикс 24); готовность к постоянным поездкам.

Работодатели предлагают белую зарплату по результатам собеседования: оклад + премия + прозрачный % без потолка. В компании заявляют, что начинающие менеджеры получают 60-100 тысяч рублей в месяц, опытные — 200-400 тысяч, а матерые профессионалы – уже более 400 000 р./мес.

На первых порах обещают обучение по продукции и технологии продаж. А также корпоративную мобильная связь, ноутбук, амортизацию автомобиля, ГСМ. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

На четвертом месте вакансия менеджера по продажам металлопроката. Предлагаемая зарплата - от 100 до 500 тысяч рублей в месяц. На пятом – предложение работы менеджером по региональным продажам (John Deere, Manitou, Claas) - от 300 000 на руки.

Шестой стала вакансия менеджер отдела продаж - от 300 000 на руки. Седьмое – предложение работы менеджера по продажам (сегмент элитная недвижимость) - от 300 000 рублей до вычета налогов.

На восьмом месте вакансия директора по продажам строительных материалов - от 250 000 до вычета налогов. Девятым стало предложение работы руководителем отдела оценки автомобилей. Работодатель обещает на этой должности от 200 тысяч рублей на руки.

Замыкает ТОП-10 вакансия ведущего менеджера по лизингу с зарплатой от 200 тысяч рублей до вычета налогов.