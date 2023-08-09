Под Воронежем будут судить дагестанца за попытку сбыта 40 поддельных купюр

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области предстанет перед судом 30-летний житель Дагестана, решивший заработать на подделке денег. Мужчина прибыл в наш регион по предварительной договоренности, чтобы продать за 50 тысяч 40 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч. Однако осуществить задуманное дагестанцу помешали полицейские, которые организовали оперативный эксперимент и в феврале этого задержали злоумышленника с поличным на территории Рамонского района

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В настоящее время расследование завешено, дело направлено в Рамонский районный суд для рассмотрения по существу.

До суда обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.