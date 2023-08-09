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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:41

Под Воронежем будут судить дагестанца за попытку сбыта 40 поддельных купюр

Прибывший в Воронеж мужчина пытался заработать 50 тысяч на продаже «липовых» пятитысячных банкнот
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области предстанет перед судом 30-летний житель Дагестана, решивший заработать на подделке денег. Мужчина прибыл в наш регион по предварительной договоренности, чтобы продать за 50 тысяч 40 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч. Однако осуществить задуманное дагестанцу помешали полицейские, которые организовали оперативный эксперимент и в феврале этого задержали злоумышленника с поличным на территории Рамонского района

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В настоящее время расследование завешено, дело направлено в Рамонский районный суд для рассмотрения по существу.

До суда обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.