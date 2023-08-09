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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:23

В Воронеже грузовая ГАЗель насмерть сбила водителя остановившейся на обочине машины

49-летний воронежец погиб под колесами грузовика
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Во вторник, 8 августа, на улице Солдатское поле в Воронеже под колесами грузовика погиб 49-летний водитель ВАЗ- 2107. Мужчина остановился на обочине у дома №386 и вышел из салона легковушки, когда на него на полном ходу налетела грузовая ГАЗель под управлением 49-летнего воронежца. В результате ДТП «Семерка» получила повреждения, а ее водитель – смертельные травмы, от которых скончался на месте аварии до приезда врачей.

По факту аварии в полиции организовали проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 104 ДТП, в том числе 73 – в Воронеже. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек, двое погибли.