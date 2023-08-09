На Петровской набережной в Воронеже спилят 746 деревьев

Фото управления экологии Фото: Предоставлено

Специалисты городского управления экологии обследовали зеленые насаждения на Петровской набережной Воронежа, где началась подготовка ко второй очереди реконструкции. По итогам этого обследования 746 деревьев подлежат вырубке.

- Это выросшие самосевом деревья малоценных пород – тополя, осины, вязы, - рассказали в управлении экологии. - Деревьев ценных пород нет ни в проекте, не обнаружено их и при выходе на место.

Тем не менее, подрядчику дополнительно напомнили об ответственности за повреждение деревьев.

По проекту на второй очереди Петровской набережной в рамках реконструкции высадят более пятисот крупномерных деревьев: ивы, сосны, иргу и декоративные яблони, а также кустарники и цветы: дерн, спирею, хвойники, кизильник и более 500 кустов роз.