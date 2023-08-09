Воронежцев приглашают на фотовыставку «театральных» монет

Вход на выставку свободный Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Никитинской библиотеке открылась фотовыставка Банка России «Магия театра». Она знакомит с памятными монетами, связанными с театральным искусством.

Для экспозиции были подготовлены 19 фотографий самых интересных монет о театре. Всего же за последние тридцать лет главный банк страны выпустил более сотни таких.

Посетители выставки смогут полюбоваться увеличенными изображениями работ художников-медальеров, которые перенесли известные театральные сюжеты на маленькую поверхность монет.

Среди них - яркие моменты из спектаклей, а также портреты великих композиторов, писателей и режиссёров. Одна из главных тем выставки – балет. Такие спектакли, как «Щелкунчик» и «Спящая красавица» П.И.Чайковского, в честь которых в разные годы выпускали памятные монеты, давно идут на воронежской сцене и очень любимы зрителями.

Выставка будет работать в фойе 1 этажа библиотеки до 21 августа. Вход свободный.