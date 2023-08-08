Вадим Кстенин: «Начинаем реализацию проекта благоустройства второй очереди Петровской набережной»

Такой будет часть Петровской набережной после завершения второй очереди реконструкции. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

В Воронеже приступили к благоустройству второй очереди Петровской набережной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин.

Представители подрядной организации сейчас очищают территорию от диких деревьев и кустарников, монтируют строительный городок, начали устанавливать ограждение. При этом перекрывать участок сплошным забором пока не будут. Это сделают, когда начнут прокладывать коммуникации. В рамках благоустройства будут перемещать намывной песок для выравнивания перепада высот, который в отдельных местах составляет два метра.

Пока территория еще дикая. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Там, где уже расчистили площадку, будет спортивное ядро: скейт-парк, памп-трек и многофункциональная зона. Там все оборудуют так, чтобы тренироваться и играть могли не только любители, но и профессионалы.

В этой части Петровской набережной появится скейт-парк. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

На спортплощадках смогут играть не только любители, но и профессионалы. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Проект второй очереди набережной подготовлен с учетом максимального сохранения здоровых растений, будет и масштабная дополнительная высадка. Здесь появятся более 500 деревьев: ивы, сосны, ирга и декоративные яблони, а также кустарники и цветы: дерн, спирея, розы, хвойники, кизильник. Кроме того, высадят более 500 роз.

Подрядчик уже обнаружил недействующие коммунальные сети, которые проходят рядом с деревьями. Их никто не будет трогать, чтобы максимально сохранить зелень и рельеф.

Общая площадь территории, на которой будут идти работы, – более 20 гектаров. Завершить вторую очередь благоустройства набережной планируют к осени 2024 года.

План второй очереди реконструкции Петровской набережной. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Кстати, параллельно заканчиваются работы по первой очереди благоустройства Петровской набережной. Основную их часть планируют доделать ко Дню города, который традиционно отмечают в третью субботу сентября. Однако полностью первая очередь будет завершена ориентировочно к концу 2023 года. На территории от Чернавского моста до корабля «Гото Предистинация» появятся детские, беговые и смотровые площадки, велодорожка и причал.

Работы в рамках второй очереди Петровской набережной будут вести на пространстве от «Гото Предистинации» до территории рынка недалеко от ВОГРЭСа. Непосредственно до этого моста в будущем предстоят работы по третьей, завершающей очереди. Ее проект пока находится в стадии обсуждения.