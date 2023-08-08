На воронежца завели уголовное дело за нападение на подростка в маршрутке

Момент допроса мужчины, напавшего на подростка. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 50-летнего воронежца. Его нападение на подростка в маршрутке попало на видео и разлетелось по соцсетям. Мужчину уже доставили куда следует и допросили. Ему придется отвечать перед судом по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Агрессору, справившемуся с мальчиком, грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел днем 4 августа в маршрутке № 18. Мужчина сделал подростку замечание за слишком долгий телефонный разговор. Тот в ответ поинтересовался, кто он такой. А дальше подросток, скорее всего, пожалел, что вообще что-то сказал. Взрослый пассажир накинулся на него, ударил, сломав нос, и применил что-то вроде удушающего борцовского приема. Мальчика агрессор освободил только после вмешательства пассажиров.

Личность нападавшего установили быстро, однако задержали его не сразу. Видимо, сыграло роль жесткое требование главы Следственного комитета Александра Бастрыкина представить доклад по поводу этого ЧП.