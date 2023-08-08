В зоне СВО погиб 24-летний рядовой из Воронежской области

Александр Боков. Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.

Два жителя Лискинского района погибли в ходе СВО. Трагические известия сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Игорь Кирнос.

Александру Бокову было 34 года. Он жил вместе с семьей в поселке городского типа Давыдовка. Товарищи отмечают, что Александр Александрович всегда отличался смелостью и решительностью, был примерным семьянином и надежным другом.

Максим Машин погиб совсем молодым – ему было 24 года, в зоне СВО он служил рядовым. Жил он в Лисках. Знакомые запомнят его настоящим патриотом. Максима Валерьевича отличали такие качества, как храбрость и стойкость, повышенное чувство ответственности и справедливости.

Максим Машин. Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.

Оба погибших жителя Лискинского района были награждены Орденом Мужества посмертно.

Напомним, такую же награду недавно вручили родителям уроженца села Русская Буйловка Павловского района Виктора Анпилогова. Он погиб на Донбассе, ему было 26 лет. В мае в селе Русская Буйловка открыли мемориальную доску в честь земляка-героя.