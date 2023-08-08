В райцентре Воронежской области рецидивист обчистил дом соседки своей знакомой

Пойманному рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

48-летняя жительница Борисоглебска обратилась в местный отдел полиции с заявлением о краже со взломом. Она пришла домой и увидела, что входная дверь взломана, а из комнат исчезли телевизор, цифровая приставка и пылесос.

Приехавшие оперативники при осмотре места преступления нашли металлическую арматуру, на которой взломщик оставил следы пальцев рук. При проверке по базе данных они выяснили, что отпечатки принадлежат не раз судимому за кражи 48-летнему жителю Борисоглебска. Сотрудники уголовного розыска установили личность таксиста, которого вызвал рецидивист, чтобы перевезти украденные вещи к себе на квартиру. Там бывшего (и, видимо, будущего) зэка задержали.

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что пришел в гости к знакомой, муж которой сейчас пребывает в местах не столь отдаленных. Рецидивист прогулялся по участку и увидел дыру в заборе. Через нее он залез в соседний двор, там нашел металлическую арматуру, вскрыл дверь, спрятал всю найденную ценную технику в мусорные пакеты и вывез все это добро на такси.

Задержанный мужчина будет отвечать по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские предупреждают: в период летних отпусков кражи учащаются. И напомнили простые правила предосторожности:

1. нужно установить в квартире охранную сигнализацию;

2. надо сделать надежные замки и, выходя на улицу, закрывать двери на все имеющиеся запоры и задвижки;

3. поставьте металлические решетки или рольставни на балконы и окна на первых этажах. Если на это нет денег или времени, не оставляйте их открытыми, даже в режиме проветривания, на ночь или когда уходите из дома.

4. всегда запирайте двери изнутри, когда находитесь в квартире. Не приглашайте в свой дом посторонних людей. Если к вам зашли работники коммунальных служб, не оставляйте их в комнате одних.

Если вас все-таки обворовали, не стоит входить в квартиру, сразу звоните в полицию. До приезда стражей порядка наблюдайте за квартирой. В случае если вы увидите подозрительных людей, постарайтесь запомнить их приметы, одежду, а также их машину и пути передвижения. Эту информацию сообщите полицейским.