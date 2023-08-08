Электрички из Воронежа в Липецк с сентября будут ездить в два раза чаще

Поезда между Воронежем и Липецком с 3 сентября будут курсировать в два раза чаще. Фото: управление дорог и транспорта Липецкой области ВКонтакте.

3 сентября 2023 года для воронежцев и липчан будет не только днем, когда «горят костры рябин», но и началом более интенсивного железнодорожного сообщения между двумя городами Черноземья. Поезда между областными центрами будут ездить в два раза чаще.

Электричка «Липецк-Воронеж» с 3 сентября будет ездить по воскресеньям по следующему расписанию: утренняя отправится в путь в 8.48 и приедет в столицу Черноземья в 10.31. Вечерняя стартует в 17.51, ее прибывание намечено на 19.34.

В утренний рейс электричка «Воронеж-Липецк» с 3 сентября поедет в 7.55 с прибытием в конечный пункт в 9.43. Вечерняя стартует в 16.05. Она прибудет в Липецк в 17.48.

Как и раньше, эти поезда будет ездить только по воскресеньям. Цена билета в одном направлении – 353 рубля. В вагонах есть usb-порты для зарядки гаджетов, система очистки и кондиционирования воздуха. Кроме того, там оборудованы места для маломобильных граждан. Есть в вагонах и крепления для велосипедов.