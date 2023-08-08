Из воронежского драмтеатра ушел режиссер Никита Рак

Никита Рак поставил в Воронеже два десятка спектаклей Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В новом сезоне воронежского театра драмы не будет премьер Никиты Рака. Режиссер покинул труппу и попрощался с нашим городом.

- Никита Рак безусловно талантливый и умный режиссер. Он хороший помощник, всегда надежный, отзывчивый и порядочный человек, не интриган. Никита Рак уходит от нас, чтобы самому стать руководителем театра. Я желаю ему удачи на новом месте. Чтобы все сложилось, потому что Никита этого заслуживает, - отметил художественный руководитель Кольцовского театра Владимир Петров.

Как уточнили в драмтеатре, Никита Рак будет художественным руководителем Ачинского драматического театра.

В воронежском Кольцовском театре Никита Рак поставил спектакли «Танец Дели», «Как я стал…», «Метель», «Улитка на склоне», «Солнечная линия», «С любимыми не расставайтесь», «Месяц в деревне», «Соло для часов с боем», «Баба Шанель», «Звездный мальчик», «История одного преступления», «Кто тот самый Дед Мороз», «Ночь перед Рождеством», «Итальянский брак», «Женитьба», «Продавец дождя», «Сережа очень тупой», «С училища», «Бумажный солдатик».