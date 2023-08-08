Власти Воронежской области призвали водителей к осторожности на дорогах

Разговаривать по мобильнику за рулем – грубейшее нарушение правил, которое может обернуться страшным ДТП. Фото: Евгения ГУСЕВА

В правительстве Воронежской области обратились с призывом к землякам и гостям нашего региона с просьбой вести себя как можно осторожнее на дорогах. Предупреждение связано с резким увеличением трафика на трассе «Дон» в августе с приходом сезона отпусков (до 70 тысяч автомобилей в сутки), а также с экстремальной жарой.

Водителей призывают четко соблюдать правила дорожного движения, не разговаривать за рулем по мобильнику. И если они устали, не ехать, напрягая последние силы, а остановиться на обочине и отдохнуть. Ранее в ГИБДД напоминали водителям о правилах безопасной езды в жару.

Дополнительный резон прислушаться к предостережению – шесть смертельных ДТП в Воронежской области за последние несколько суток. Также стоит задуматься над печальной статистикой: в первую неделю августа в нашем регионе в ДТП пострадали 27 детей в возрасте до 18 лет, один из них погиб.

Всего с 31 июля по 6 августа на дорогах Воронежской области случились 72 аварии с пострадавшими.