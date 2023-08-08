В Воронеже горе-брокер взял в кредит миллион рублей и перевел их мошенникам, думая, что разбогатеет на ставках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Очередной жертвой дистанционных мошенников стал 66-летний воронежец. Пенсионер увидел в интернете заманчивое объявление о брокерских ставках. Мужчина загорелся идеей увеличить свои доходы, созвонился с менеджером, за воронежцем закрепили девушку-куратора, которая по интернету обещала консультировать новоиспеченного инвестора.

Мужчину попросили внести начальную сумму на спецячейку для последующего увеличения. Воронежец взял в банке кредит на 996 тысяч рублей, после чего отнес их в другой банк и положил на счет, реквизиты которого указала ему кураторша. Через некоторое время мужчина решил проверить движение вложенных средств и его ждало горькое разочарование, когда он узнал, что все деньги испарились, а связь с «кураторами» брокерской организации прервалась.

За минувшие сутки жертвами дистанционных аферистов стали 13 жителей Воронежской области. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 4,4 млн рублей.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что телефонные аферисты не только крадут деньги воронежцев, но и склоняют своих жертв к диверсиям и терактам