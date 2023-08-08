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НовостиПроисшествия8 августа 2023 11:49

В Воронеже оштрафовали автоледи, перевозившую мужчину на крыше «Кадиллака»

Жительница Воронежа заплатила 1000 рублей за то, что ее пассажир высунулся в люк иномарки
Ярослав ИВАНОВ
скриншот видео

скриншот видео

В Воронеже автоинспекторы оштрафовали автоледи, перевозившую на крыше «Кадиллака СРХ» пассажира. Видео с высунувшимся в люк иномарки мужчиной сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в ходе мониторинга в интернете, провели проверку и установили 30-летнюю нарушительницу ПДД.

- Автоледи оштрафовали на 1000 рублей за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля, - сообщили в воронежской Госавтоинспекции. - Помните, что нарушая ПДД, вы подвергаете опасности не только свои жизни, но и жизни окружающих.