В Воронеже мужчине дали условный срок за экстремистские комментарии в соцсетях

Воронежцу за экстремистские высказывания в Сети дали 1,5 года условно и запретили размещать посты в течение двух лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Коминтерновском районном суде Воронежа вынесли приговор 60-летнему воронежцу за экстремистские посты в соцсетях.

На судебном заседании посчитали доказанным, что с 14 марта 2021 года до 26 января 2022 года мужчина демонстрировал в своих постах неприязнь к российским чиновникам, правителям иностранных государств, мигрантам, а также военным, участвующим в СВО. И призывал к преступлениям в отношении этих людей, связанных с насилием. Кроме того, в постах размещал призывы к проведению референдума о недоверии власти, да и вообще к революции.

Мужчина свою вину в этих преступлениях признал. В итоге его осудили на 1,5 года условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, экстремиста на два года лишили возможности публиковать посты и обращения в интернете.