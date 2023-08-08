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НовостиПроисшествия8 августа 2023 11:31

В Воронеже осудили сотрудника РЖД за незаконный сбор охраняемой информации

Житель Воронежской области проник в компьютерную систему компании и получил сведения, составляющие коммерческую тайну
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: "КП" Архив

В столице Черноземья осудили работника одного из региональных филиалов «РЖД» за сбор информации, составляющей коммерческую тайну.

Деятельность 59-летнего мужчины пресекли сотрудники управления ФСБ России по Воронежской области. Силовики выявили, что фигурант незаконно осуществил доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в автоматизированных системах компании, и получил сведения, составляющие коммерческую тайну данной организации.

Его судили по двум статьям – за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ, и незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую тайну. Коминтерновский райсуд Воронежа наказал виновного условным сроком (три года и два месяца с испытательным сроком три года), оштрафовал на 250 000 рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с доступом к информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, сроком на два года.