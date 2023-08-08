Синоптики рассказали, когда в Воронежскую область вернутся дожди и грозы

Днем 11 августа воронежцам лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце рабочей недели в Воронежскую область могут вернуться дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном филиале Гидрометцентра.

В среду, 9 августа, и в четверг, 10 августа, погода практически не изменится. Днем будет достаточно жарко – от +26 до +32, а ночью не очень прохладно – от +14 до +20 градусов. А вот в ночь на пятницу, 11 августа, уже будет пасмурно и возможен небольшой дождь при температуре от +16 до +21 градуса. Днем же осадки усилятся, при этом вероятны грозы. Но будет еще жарко – от +27 до +32.

В ночь на субботу, 12 августа, также высока вероятность сильного дождя и гроз при +19 градусах. А вот днем будет пасмурно, но без существенных осадков. Зато температура будет комфортной – в районе +25.