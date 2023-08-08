В Воронеже прикрыли преступное сообщество, занимавшееся сбытом наркотиков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков на территории Воронежской области. Компанию из восьми человек в возрасте от 29 до 47 лет накрыли в сентябре 2022 года. Участники преступной группировки через тайники-закладки сбывали героин и метадон, оповещая клиентов через интернет и получая деньги посредством электронных платежей.

- Все сообщники - кладовщики, закладчики, курьеры - в обязательном порядке проходили многоступенчатый инструктаж по мерам конспирации и особенностям работы. Все общение происходило исключительно в интернет-мессенджерах с использованием условных фраз, понятных только участникам наркосообщества, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Силовики зафиксировали шесть эпизодов, относящихся к категории особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

На 47-летнего мужчину возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, на остальных семерых - об участии в преступном сообществе. Троих членов наркогруппировки заключили под стражу, еще троих - отправили под домашний арест, двоим выдана подписка о невыезде и надлежащем поведении.