Воронежский «Факел» обратился к болельщикам после четырех поражений подряд на старте

В «Факеле» призвали болельщиков объединиться вокруг команды. Фото: телеграм-канал ФК "Факел".

После четырех поражений подряд на старте второго сезона в элите российского футбола (три в Премьер-лиге и одно в Кубке) руководители «Факела» разместили в своем телеграм-канале обращение к болельщикам. В нем они заявили, что заранее понимали, что будет намного тяжелее играть, чем в дебютном чемпионате. Видимо, имели при этом в виду и потери ключевых игроков прошлогоднего состава – вратаря Ильи Свинова, защитника Евгения Морозова, полузащитников Романа Акбашева и Мохаммеда Брахими и нападающего Георгия Гонгадзе. А также совсем иное отношение соперников, привыкших к игровому стилю «Факела».

В клубе уверяют, что никто не опустит руки: ни тренер, ни игроки, ни другие сотрудники. Слишком большой путь они проделали вместе, чтобы сдаться. Также напомнили и неприятную тенденцию, что «Факел» никогда в элите российского футбола больше двух сезонов подряд не задерживался. Однако несомненно и то, что за последние годы удалось обновить несколько клубных рекордов.

- Нам есть, что доказывать. Есть, для кого биться – для вас, дорогие болельщики. Мы настроены на борьбу. Просим вас объединиться вокруг команды в этот тяжелый момент. Нам всё по плечу, только когда мы вместе с вами, - так завершается обращение.

Косвенным подтверждением, что в «Факеле» не собираются на все махать рукой, служит история с полем школы № 73 в Советском районе. Недавно на нем несколько игроков и тренеров клуба, в том числе и Вадим Евсеев, играли с детьми. А теперь старый газон на поле с помощью «Факела» заменили на новый искусственный. Уже через пару недель его могут опробовать ребята. В сдувшемся клубе так о подрастающем поколении точно не заботятся.