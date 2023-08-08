Под Воронежем погиб водитель вылетевшей в кювет «Киа Спортейдж»

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Кантемировском районе.

8 августа около 6.00 на 9-м километре автодороги «Воронеж-Луганск-Шрамовка-Александровка», по предварительным данным полиции, 35-летний водитель «Киа Спортейдж» не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии до приезда "скорой".

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о смертельной аварии с тремя погибшими в Бобровском районе и разбившемся в Воронеже мотоциклисте